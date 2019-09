Najwięcej firm upada na Mazowszu. Warszawa najtrudniejszym miastem do prowadzenia firmy [RAPORT]

Korzystanie ze smartfonów wpędza w długi. Rekord na osobę pobił... warszawiak

Z telefonów komórkowych korzysta już ponad 90 procent osób. Co dziesiąta śpi z nim pod poduszką, a co druga woli spóźnić się do pracy czy szkoły, niż nie wziąć go z domu. Niestety, jak pokazują badania, miłość do smartfonów nie jest proporcjonalna do terminowego płacenia rachunkó...