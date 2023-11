Narkotyki w hotelu na warszawskiej Białołęce. Policja zatrzymała 25-latka. Grozi mu do 10 lat więzienia Michał Mieszko Skorupka

W jednym z hoteli na warszawskiej Białołęce doszło do awantury. Na miejsce wezwano patrol policji. Mundurowi zatrzymali tam kobietę i mężczyznę oraz zabezpieczyli prawie 300 gramów netto środków odurzających i psychotropowych. 25-latek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ, a następnie doprowadzony do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.