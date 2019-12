Naturalny plac zabaw w Dolince Służewieckiej za dwa miliony. Lokalizacje kolejnych wybiorą mieszkańcy

Startuje warty 3 miliony złotych projekt z budżetu partypacyjnego. Aktywista - Robert Buciak - zaproponował, by stworzyć naturalne place zabaw oraz trzy ogrody deszczowe. Wspomniane ogrody to rodzaj ogrodów wodnych, które zbierają deszczówkę stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie. Poprzez swoją konstrukcję mają właściwości odbierania nieregularnych napływów wody zapobiegając tym samym skutkom burz i nawałnic.

Placów zabaw będzie dziesięć. Największy, warty aż 2 miliony złotych, pojawi się w 2020 roku w Parku Dolinka Służewiecka. Co to znaczy, że plac zabaw będzie naturalny? Miasto zbuduje go tylko przy użyciu naturalnych elementów (np. kamienie, szyszki, kora, pieńki). Aranżacja placów zabaw zostanie wybrana podczas warsztatów z mieszkańcami. Jak pisze Zarząd Zieleni, który realizuje już podobne inwestycje: "dzieci będą mogły [w tym miejscu - red.] aktywnie spędzić czas i rozwijać swoją wyobraźnię w naturalnej przestrzeni."