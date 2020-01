Niebywała zbiórka w Ogrodzie Saskim dla WOŚP

Niezwykła atrakcja czeka na wielbicieli psów i nie tylko. W 28 Finale WOŚP 12.01 psy rasy Golden retriever będą kwestować w Ogrodzie Saskim. Psiaki wraz ze swoimi właścicielami pokażą wspaniały pokaz posłuszeństwa i kilka sztuczek. Starannie przygotowane psie show na pewno Was zachwyci i rozbawi! Do tego psiaki są chętne do głaskania i przytulania. Akcja zorganizowana jest w ramach wolontariatu.

Goldeny będą kwestować w godzinach: 11-15, a pokazy odbywać się będą o 12.00 i 13.00.

Miejsce: Ogród Saski przy fontannie.