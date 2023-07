Nieznane oddziały Powstania Warszawskiego. Walczyli na motorach, mieli nieśmiertelniki i naszywki z trupią czaszką

- Ile oddziałów walczyło w Postaniu Warszawskim? To pytanie zadaję sobie od lat. Jakiś czas temu wznowiliśmy monografię Adama Borkiewicza „Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej”. Pierwsze wydanie ukazało się w 1957 roku, potem były jeszcze dwa uzupełnienia. My w 2018 roku wydaliśmy kolejne, wznowione, poprawione i uzupełnione. Na końcu zamieściliśmy schemat organizacyjny sił powstańczych z 31 lipca 1944 roku. Zajęło nam to 75 stron, a jedynie wymienialiśmy obwody, zgrupowania, bataliony, kompanie i plutony. Gdybyśmy chcieli opisać wszystkie oddziały, to potrzebowalibyśmy kilku tomów – mówi nam Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego będącą autorką i redaktorką książki „Leksykon Oddziałów Powstania Warszawskiego.