Nowa promenada spacerowa na ul. Krasińskiego w Warszawie. Zakończono realizację projektu z budżetu obywatelskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o zakończeniu prac związanych z realizacją projektu z budżetu obywatelskiego pod nazwą "Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego”.

Za nami kolejna realizacja projektu z budżetu obywatelskiego - tym razem na Żoliborzu, a konkretnie na ul. Krasińskiego. Chodzi o przestrzeń w pasie środkowym na odcinku od ul. Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. Wilsona. Ulica Krasińskiego to ważny trakt komunikacyjny - prowadzi m.in. do stacji metra, dlatego dobrze urządzona promenada spacerowa, przede wszystkim wśród zieleni, uprzyjemni przejście mieszkańcom - czytamy w komunikacie drogowców.