Nowe autobusy elektryczne w Warszawie. Stolica kupiła 12 "elektryków" za 50 mln zł

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy poinformował o kupnie 12 sztuk fabrycznie nowych autobusów przegubowych Solaris Urbino Electric 18 o napędzie elektrycznym. Zabierają one ponad 120 pasażerów (w tym 39 na miejscach siedzących). Będą to najdłuższe, 18-metrowe pojazdy w standardzie obowiązującym w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Tłok w metrze to jeden z największych problemów, z jakimi zmaga się stołeczna komunikacja miejska. Kłopoty pojawiają się głównie rano i popołudniu, kiedy pasażerowie jeżdżą do i z miejsca pracy.…

Komfortowe i zeroemisyjne

Zakup tak nowoczesnych pojazdów to kolejny element wymiany warszawskiej floty autobusowej na zero- i niskoemisyjną. W ten sposób jeszcze mocniej chcemy zachęcać mieszkańców stolicy do korzystania z transportu publicznego - mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Autobusy przyjadą do stolicy w czterech partiach

Jak informują urzędnicy, autobusy elektryczne mają wiele zalet. Do kluczowych należy troska o jakość powietrza w Warszawie i komfort życia mieszkańców. Elektryki są ciche i nie emitują spalin. Dlatego nowe pojazdy będą kierowane na trasy przebiegające przez centralne rejony stolicy. Dzięki nim do obsługi linii WTP będzie można skierować aż 174 zeroemisyjne autobusy.

Solarisy trafią do Warszawy w czterech partiach. Pierwszy jesienią 2024 roku, a pozostałe do końca lutego 2025 roku w trzech dostawach (trzy pojazdy w pierwszej partii i dwie transze po cztery pojazdy).

"Autobusy za ponad 50 milionów złotych"

Warszawa wzięła udział w naborze w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stołeczny wniosek został oceniony pozytywnie i stolica otrzymała dofinansowanie do zakupu niskoemisyjnych autobusów.

Tuzin nowych Solarisów będzie kosztował ok. 51 mln zł. Z miejskiego budżetu będzie pochodziło ok. 12,8 mln zł, pozostała część to dotacja i pożyczka. Bezzwrotna dotacja wyniesie 13,44 mln zł i pokryje 35 proc. kosztów zakupu pojazdów. Pieniądze trafią do Warszawy w trzech częściach: 1,120 mln zł w 2024 roku; 11,648 mln i 672 tys. w 2025 r. Na pozostałą część miasto zaciągnie preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę w kwocie 24,96 mln zł. Zostanie ona uruchomiona w dwóch transzach: 2,08 mln w roku 2024 i 22,880 mln zł w roku 2025. Spłata jest planowana w latach 2026-2036.