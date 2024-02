Pałac Saski za 2,5 miliarda złotych czy mieszkania komunalne? Propozycję podobną do Magdaleny Biejat składali już burmistrzowie

Pałac Saski czy mieszkania?

- Koszt odbudowy Pałacu Saskiego to ok 2,5 mld. Za te środki można odremontować wszystkie przedwojenne kamienice w Warszawie, które dziś stoją puste. Tak poważna decyzja powinna zostać podjęta z udziałem warszawiaków i stołecznego samorządu, nie w gabinecie ministra Sienkiewicza - napisała na portalu X Biejat.

Sam pomysł wzbudził niesamowicie dużo komentarzy, a także sporo kontrowersji. Po pierwsze, zwracano uwagę, że to prawdopodobnie dwa różne budżety (samorządowy i centralny). Po drugie, pojawiły się opinie, że to nie są wykluczające się inwestycje. Arkadiusz Mularczyk sugerował, że to fałszywy dylemat. "Możemy mieć jedno i drugie" - napisał. Zwolennicy odbudowy pałacu zwracają uwagę, że to domknięcie procesu odbudowy Warszawy po drugiej wojnie światowej - w sposób symboliczny. Pałac Saski był bowiem jednym z symboli przedwojennej stolicy.