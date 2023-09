Park Skaryszewski w Warszawie przejdzie wielką przemianę. Remont głównej alei, nowoczesne oświetlenie i jeszcze więcej zieleni

Park Skaryszewski to bowiem teren zabytkowy. Powstał na terenach dawnych łąk wsi Skaryszew w latach 1905–1916. Został zaprojektowany przez ówczesnego głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora. Od 1973 roku park znajduje się w rejestrze zabytków. Z kolei w 2009 r. park, nosząc od czasów międzywojennych imię I. J. Paderewskiego, został uhonorowany tytułem Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzeciego pod tym względem w Europie - przypomina Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie.

W parku rośnie 280 gatunków drzew i krzewów, a największym skarbem są okazy z pierwotnej kolekcji dendrologicznej, którym udało się przetrwać do naszych czasów. Wśród nich znajdują się m.in.:

ZDM: odtworzymy historyczny wygląd parku

Aleja w nowym kształcie będzie wykonana w większości z wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Końcowy odcinek do ronda Waszyngtona będzie z kolei wykonany z asfaltu. Oba odcinki po zmianach będą miały stałą szerokość 11 metrów. Mimo zwężenia alei piesi będą mieli do dyspozycji szerszą przestrzeń do spacerowania.

Z informacji przekazanych przez stołeczny Zarząd Dróg Miejskich wynika, że cała aleja główna uzyska nowy jednoprzestrzenny układ. Pas zieleni nie będzie jej rozdzielać na dwie mniejsze części, jak dotychczas.