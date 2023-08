Plac Teatralny w Warszawie z nową koncepcją. Wiemy ile kosztowała. Czy kolejne podejście okaże się skuteczne?

Tyle tylko, że miasto już realizowało konsultacje dotyczące przebudowy Placu Teatralnego. Jednią z nich w 2002 roku. Z opracowania samej koncepcji nic nie wyniknęło, została porzucona. Potem przymierzano się jeszcze kilkukrotnie przymierzano się by zbudować parking podziemny. Ratusz tłumaczył, że na przeprowadzenie takich zmian we własnym zakresie brakuje środków i konieczne byłoby wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego i przenieść ten znajdujący się przed Teatrem Wielkim, a na górze zrobić miejsce na plac z prawdziwego zdarzenia. To już kolejne podejście do zmian. Pytanie tylko czy jest sens planować i wydawać po raz kolejny środki? Póki co nie mamy zapowiedzi, że inwestycja zostanie zrealizowana, a na jej realizację zabezpieczono środki.