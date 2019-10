Południowa Obwodnica Warszawy opóźniona? Burmistrz Ursynowa: "Termin sierpniowy jest niemożliwy do utrzymania"

Skąd wynikają opóźnienia? Wykonawca ursynowskiego odcinka obwodnicy zaznacza, że prace na budowie ruszyły już z kilkumiesięcznym opóźnieniem. - Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę wydłużyła się ze względu na niespotykanie liczny udział społeczeństwa w postępowaniu przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska - tłumaczy rzecznik Astaldi Mateusz Witczyński. Do RDOŚ wpłynęło wtedy około osiem tysięcy wniosków od mieszkańców, a urzędnicy każdy z nich musieli rozpatrzyć. - Dokładamy wszelkich starań, by odzyskać ten czas - zapewnia rzecznik.

Tymczasem kontrakt, który GDDKiA zawarła z wykonawcami (Astaldi, Gϋlermak i Warbud) zakłada, że wszystkie trzy odcinki zostaną oddane do użytku jednocześnie, o czym również wspominał Kempa na zebraniu rady dzielnicy Ursynów. - Pozostali wykonawcy już stwierdzili, że będą opóźnienia. A przecież oddanie trasy odbędzie się w jednej części. Więc już wiemy, że nie nastąpi to w sierpniu 2020, a na wiosnę 2021. Jedni mówią o niespełna roku opóźnienia, a inni, że powinniśmy się cieszyć, jeśli oddadzą obwodnicę do końca 2021 roku. Później kilka miesięcy potrwają odbiory, więc uprawnia mnie to do stwierdzenia, że dopiero w 2022 roku nastąpi wydanie terenu pod park nad POW. Trzymam kciuki, żeby tak nie było - cytuje burmistrza portal Halo Ursynów.

