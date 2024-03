Prasówka Warszawa 19.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Remont budynków przedszkoli nr 409 i 422 na osiedlach Wawrzyszew i Chomiczówka zakończony. Po dwóch latach chodzące tam dzieci nareszcie mają do dyspozycji powiększone sale, nowe zabawki oraz sprzęty. W holu głównym jednego z przedszkoli umieszczono nawet sześciometrową zjeżdżalnię. W sumie koszt wszystkich prac wyniósł ponad 15 milionów złotych. Szczegóły poniżej.

Godzinę czekania na karetkę „w sytuacji zagrożenia życia”. Radna interweniuje. Miasto odsyła ją do ministerstwa. Wylicza też wydatki na służbę zdrowia i modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. A co z karetkami?

Jadący trasą S8 kierowca samochodu osobowego dokonał obywatelskiego zatrzymania mężczyzny, poruszającego się autem w sposób nieprawidłowy i agresywny. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że miał on 2,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był to żołnierz Wojska Polskiego.

Zima wróciła do stolicy. Poranek w Warszawie przynosi lekki mróz i przelotne opady śniegu. Padać może przez cały dzień. W nocy spodziewany jest spadek temperatury do - 3 st. C. Na ulice wyjechały posypywarki.

Warszawska policja zatrzymała pięcioro podejrzanych w sprawie ostrzelania autobusów w centrum stolicy. Mają od 13 do 16 lat. W mieszkaniu, z którego miały być oddawane strzały, znaleziono dwie wiatrówki. Do zdarzenia doszło w sobotę 16 marca. Uszkodzeniu uległo pięć pojazdów - trzy należały do MZA, dwa były prywatne.