Przegląd i naprawa rowerów za darmo w Warszawie. W stolicy rusza Bezpłatny Serwis Rowerowy. Jakie usługi oferuje?

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności od 16 do 22 września miasto zaprasza do skorzystania z bezpłatnego serwisu rowerowego. Grupa specjalistów wszystkim chętnym przeprowadzi zarówno szybki serwis i test sprawności roweru, jak i bardziej zaawansowany przegląd.

Mobilny Serwis Rowerowy organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności to nie tylko ukłon w stronę rowerzystów, ale również zachęta dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się do wyboru tej formy dojazdu do pracy czy szkoły - mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.