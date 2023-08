Radna apeluje o zwiększenie etatów w Służbie Leśnej. „Zwierzę cierpiąc czekało godzinę”

„Zwierzę cierpiąc czekało na przyjazd Służby Leśnej ok. godzinę” – wskazała Agnieszka Borkowska, dodając, że tego typu wypadki zdarzają się niemal codziennie.

Do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wpłynęła interpelacja radnej Agnieszki Borowskiej w sprawie zwiększenia etatów Służby Leśnej oraz szlaków zwierzyny leśnej. W piśmie radna opisała na początku sytuację, w której łoś został potrącony przez auto na terenie Bielan w Warszawie.

Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" co roku publikuje rankingi bogactwa samorządów. Niedawno opublikowano wyniki za 2022 rok. W zestawieniu dochody podano per capita, czyli w przeliczeniu na…

Dzika zwierzyna leśna na ulicach Warszawy to niemal codzienne sytuacje. Dzieje się tak m.in. w dzielnicach takich jak Białołęka czy Bielany, gdzie stworzenia wychodzą na okryte przestrzenie w okolicach domów w poszukiwaniu jedzenia.

„Wyzwaniem dla mieszkańców jest, aby chronić to, co niechronione, czyli np. w ogrodach, jakie mamy przy domach, możemy zachować elementy naturalne dla utrzymania zielonego sąsiedztwa. Znamy dobrze miejsce, w którym na ul. Ostródzkiej przechodzi zwierzyna, staramy się uważać, jednak gdy zwierzę się spłoszy, bądź jest młode, może dochodzić do wypadku” – wyjaśniła Borkowska.

Jak podaje radna, z jej informacji wynika, że długi czas dotarcia Służby Leśnej do konającego zwierzęcia po wypadku spowodowany był faktem, że na całą stolicę był dostępny tylko jeden pracownik.

„Miał on do pokonania duże odległości, często w korkach. Urzędnik porusza się samochodem, który nie jest tzw. jednostką uprzywilejowaną, więc nie może korzystać z sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej” – czytamy w interpelacji.