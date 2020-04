Ratusz kupuje meble za 750 tysięcy złotych. Czy wydawanie takich pieniędzy w trakcie epidemii jest konieczne?

Ratusz kupuje meble za 750 tysięcy złotych

Zakup nowych mebli do miejskiego ratusza budzi kontrowersje i pytania. Choć może wydawać się to absurdalne (biorąc pod uwagę obecną sytuacją epidemiczną), to przedstawiciele miasta przekonują, że realizacja tego przetargu ma jednak sens. Przetarg zostały zaplanowany i przygotowany jeszcze przed pojawieniem się pierwszych zarażeń koronawirusem czy wybuchem epidemii.

- Procedura zamówień jest długotrwała, dlatego otwarcia ofert i rozstrzygnięcia tych postępowań przypadają już na okres epidemii – wyjaśniła nam w rozmowie Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Praca na wagę złota

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne jest sytuacją wyjątkową. Bez podania konkretnej przyczyny zamawiający nie ma takiej możliwości. Można uznać, że stan epidemii i konieczność zaoszczędzenia środków na inne cele to wystarczające argumenty. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji firma, która otrzymałaby odmowę, straciłaby szansę na pracę.