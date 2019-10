Ratusz tnie budżet Pragi-Północ. Brakuje 47 milionów. "Ograniczone możliwości dochodowe"

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przeznaczy w tym roku o 10 milionów złotych mniej na remonty mieszkań (głównie komunalnych, w historycznych kamienicach). W 2020 roku, mimo wzrostu cen, na remonty przeznaczono 14,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 25 mln zł. Mniej też przeznaczono na modernizację samych budynków, instalację wind czy podłączenia ich do ciepła sieciowego. W porównaniu do zeszłego roku w budżecie zaplanowano mniej na sport - o 2 mln zł, w tym 700 tys. zł mniej w wydatkach bieżących.

Ograniczone możliwości miasta

Gdzie szukać przyczyny? Wszystkie budżety dzielnicowe posiadają specjalną informację od miasta. Czytamy tam, że "M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych". Chodzi o zmiany w PIT, które - według danych ratusza - przyniosą o 800 mln zł mniej w skali roku. W 2020 Warszawa zapłaci również rekordowe tzw. janosikowe (pomoc dla biedniejszych rejonów kraju), które wyniesie aż 1,2 miliarda złotych (o 167 mln więcej niż rok wcześniej).

Warszawa, zgodnie z ustawą regulującą działalność dzielnic przeznacza tzw. "dodatkowe środki finansowe". Są to pieniądze do dyspozycji dzielnicy na podstawową działalność (w tym edukacja, inwestycje itp.). Praga-Północ dostanie 21 milionów mniej (338,79 - w roku 2020, w porównaniu do 359,76 rok wcześniej). Mniej do dyspozycji będzie miał również Wawer - o 5 mln, Wesoła - 3,8 mln oraz Wilanów - 10,5 mln mniej.