Remont linii Warszawa - Lublin. Kolejarze przymierzają się do rozbudowy brakującego fragmentu trasy. Będzie wygodniej i szybciej

Od niedzieli 12 marca obowiązuje korekta rozkładu jazdy pociągów, po której przejazd z Warszawy do Lublina realizowany jest w rekordowym czasie 1 godziny i 38 minut. To dzięki podniesieniu prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h. Czas przejazdu skrócił się o około 20 min. Dobudowa drugiego toru na mazowieckim odcinku Pilawa – Otwock usprawniła podróże w kierunku stolicy Lubelszczyzny. Obecnie budowane są dwa nowe tory od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer, co umożliwi rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Podobny ruch ma zostać zrealizowany na jeszcze jednym odcinku.