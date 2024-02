Remont Parku Skaryszewskiego. Jak postępuje wielka metamorfoza? Właśnie zamontowano pierwsze pastorały

Historyczne pastorały z nowoczesnymi rozwiązaniami. Remont "Skaryszaka" postępuje

Remont Parku Skaryszewskiego rozpoczął się we wrześniu. Przy inwestycji współpracuje Zarząd Dróg Miejskich oraz stołeczny Zarząd Zieleni. Urzędnicy chcą przywrócić "Skaryszakowi" jego historyczny błysk, dlatego 140 słupów, które są montowane, stylizowane są na pastorały z lat 20. ubiegłego wieku. Zawisną na nich inteligentne oprawy LED. Dzięki zamontowanemu w nich czujnikowi, oświetlenie parku będzie się zmieniać w zależności od natężenia ruchu. W przypadku jego braku oprawy będą świecić mniejszym strumieniem światła (ok. 40 proc.), a gdy czujnik wykryje ruch, oprawa będzie rozświetlać się do 100 proc. Takie ustawienie oprawy będzie działać od 22 do poranka.