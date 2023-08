Remont Sali Kongresowej w Warszawie znów za drogi? Wszystkie oferty przekraczają budżet

Jak informuje PAP, zgłosiły się te same trzy firmy co w poprzednim przetargu. Najniższą ofertę złożyła korporacja budowlana Doraco (ponad 378 mln zł.), nieco ponad 393 mln zł. zaproponowało konsorcjum Adamietz. Najdrożej remont Sali Kongresowej wyceniła firma Control Process - blisko 550 mln zł.

- Widać wyraźnie, że kwoty zaproponowane przez firmy startujące w przetargu są już zbliżone do środków, które zabezpieczyliśmy na remont Sali Kongresowej - skomentował Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy w rozmowie z PAP. - Poczekajmy jednak na decyzję komisji konkursowej. Być może będą prowadzone negocjacje, być może w jakiś sposób zostanie ograniczony zakres remontu, dający możliwość sfinansować go z tych środków, które są w tej chwili zabezpieczone. Natomiast nie wykluczam, że być może, jeśli po analizie i ostatecznym wyłonieniu wykonawcy, budżet będzie zwiększony do kwoty, która jest wymagana w tym przetargu. Natomiast dzisiaj trudno cokolwiek przesądzać.