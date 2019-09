Rolling2Zwrotnik. Wytyczą Rak'n'Roll Track - rowerowy szlak na trasie Warszawa - Sahara Zachodnia

27. zawodników Rolling2Zwrotnik Team wyruszy dziś z Warszawy w czteromiesięczną podróż, obierając za cel Zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej. Podczas dwunastu etapów sztafety, przejadą blisko 7 tys. km, odwiedzą 8 krajów i wyznaczą rowerowy Rak’n’Roll Track. Wyjątkowy szlak rowerowy będzie symbolem siły, radości i afirmacji życia, stanie się motywacją do leczenia i powrotu do zdrowia. Uczestnicy sztafety chcą w ten sposób wesprzeć każdego chorego w jego drodze przez raka. Ogółem w wyprawie rowerowej, zaplanowanej przez Strefę Przygód – organizatorów m. in. Biegów w Szczawnicy, weźmie udział 46 osób, w tym ekipa wspierająca sztafetę, personel pomocniczy, przedstawiciele Fundacji Rak’n’Roll.

Wśród uczestników sztafety jest Paweł z Warszawy. Paweł pięć lat temu przeżył, jak sam mówi, „najmniej romantyczne Walentynki”, podczas których miał operację raka prostaty. Życie nauczyło go pokonywania trudności - jego żona kilka lat wcześniej przeszła przez raka żołądka. Paweł wyzdrowiał, dziś nie tylko biega i pływa, ale też przygotowując się do wyprawy Rolling2Zwrotnik pokonywał codziennie, po pracy 30 km na rowerze. Zamierza wyznaczyć Rak’n’Roll Track na Zwrotnik Raka, ponieważ … „to wielkie wyzwanie, sprawdzenie siebie i możliwość przesunięcia granic. To również odkrycie nowych miejsc i okazja do poznania inspirujących ludzi”. Obiecał też ukochanej wnuczce, że opowie jej „czym tak naprawdę są raki”.

Przebieg wyprawy możecie śledzić na stronie internetowej rolling2zwrotnik.pl i w social mediach.

Fundacja Rak’n’Roll działa od 2009 r. Powstała z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym kobietom w podobnej sytuacji.

