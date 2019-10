Rotunda PKO bliżej otwarcia? Miała być gotowa ponad rok temu

- Nowa Rotunda zachowuje dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu. Wizualizacja jest prezentacją wizji bryły budynku, jego charakteru, wzajemnych proporcji, rozmieszczenia okien i drzwi w ujęciu perspektywicznym - tłumaczyła nam kilka miesięcy temu Magdalena Kopcińska z banku PKO. Względem wizualizacji zmienił się także kolor okien. Wynika to jednak z nasłonecznienia. W przypadku zupełnie przezroczystego szkła w Rotundzie byłoby jak w szklarni. Na to nie pozwalają przepisy nowoczesnego budownictwa biurowego (duża część przestrzeni to jednak oddział banku).

Przedstawiciele inwestora tłumaczą, że parter oraz podziemia zostaną przeznaczone na funkcję bankową. Powyżej na antresoli będzie przestrzeń otwarta dla wszystkich. "Znajdą się na niej kawiarnia oraz przestrzeń kreatywno-biznesowa z możliwością wykorzystania zarówno w celach konferencyjnych, jak i wystawienniczych" - informuje inwestor.