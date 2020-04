Rozpakowywanie An-225 na lotnisku Chopina. Ile sprzętu naprawdę przywiózł do Polski? 400 ton, a może tylko 80?

Lądowanie największego samolotu transportowego świata w Warszawie budzi ogromne zainteresowanie. Emocje poniosły jednak nawet państwowych urzędników, którzy nie byli w stanie podać, ile sprzętu zamówili. Kilka dni temu Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało na Twitterze. "Aż 400 ton środków do walki z #koronawirusem dostarczy wynajęty specjalnie do tego największy na świecie Antonow An-225 Mrija." Problem w tym, że maksymalna ładowność super-samolotu, według informacji obsługującego go linii Antonow Airlines, wynosi 250 ton.