S7 Warszawa – Gdańsk. Wojewoda dał „zielone światło”. Można budować drogę koło Mławy

„Ekspresówka” nad morze z kolejnym odcinkiem w budowie. Wojewoda dał „zielone światło” na fragment między Mławą a Strzegowem (21,5 km). Powstanie tam droga z dwiema jezdniami w każdą stronę (nawierzchnia betonowa), a także trzy węzły: Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ. W projekcie są także chodniki oraz ścieżki rowerowe w niektórych miejscach.

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję „o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” - tzw. ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że można już wbijać pierwszą łopatę. Odcinek Mława-Strzegowo to fragment ponad 70-kilometrowego odcinka od granicy woj. mazowieckiego do Płońska. Dziś jest to „wąskie gardło”, ponieważ kierowcy muszą jechać wąską jednopasmówką, często przez środek miejscowości. Przyszła droga, która buduje firma Porr za 446,1 mln z, będzie przebiegała po nowym terenie, omijając zabudowania.

Kiedy zlikwidują „wąskie gardło”?

Droga ekspresowa S7 ma łączyć Warszawą z Gdańskiem. Szybka trasa gotowa jest już w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wraz z wjazdem na Mazowsze jest już znacznie gorzej. Odcinek, na którym wkrótce rozpocznie się budowa, powinien znacznie przyspieszyć drogę ze stolicy nad morze.