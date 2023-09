Scena Relax w Warszawie. Osiem premier na nadchodzący sezon. Co nas czeka?

"Zanim przejdziemy do przyszłości - chciałbym powiedzieć parę zdań o przeszłości. Osiemnaście premier - tyle premier już mieliśmy na tych deskach od początku naszego istnienia. To dużo, bo to wychodzi na trzy lata istnienia prawie po dziewięć premier rocznie" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej prezes zarządu Sceny Relax Robert Ledóchowski.

"Druga rzecz, bardzo istotna, to fakt, że ponad 150 tys. widzów odwiedziło już nas w tych skromnych progach. Cel na ten rok: chcielibyśmy, by w tym sezonie było ponad 200 tys. widzów" - mówił. "Ambitnie, ale jest to realne, bo działamy przez 24 godziny siedem dni w tygodniu" - wyjaśnił.

Robert Ledóchowski zapowiedział, że sezon 2023/24 w stołecznym teatrze upłynie pod hasłem "Znamy przepis na najlepszy relaks w mieście". "Przed nami trudne wyzwanie, bo prawie 300 wydarzeń będziemy mieli w tym roku na Scenie Relax. To wymaga naprawdę dużej mobilizacji i dobrej logistyki" - powiedział, dodając, że odbędzie się osiem premier.