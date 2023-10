Schronisko Na Paluchu. Wstrzymana budowa budynku geriatrii dla psów. Dlaczego?

Wstrzymana budowa Na Paluchu

Przekazali, że na placu budowy cisza. „Starsze psy muszą radzić sobie w pawilonach nieprzystosowanych do ich potrzeb. Dodatkowo zajmują dwa pawilony, w których przebywały inne psiaki, te małe, które nie zniosą zimy w budach” - dodali.

Zaznaczyli, że psów w schronisku przybyło. „Maluchy siedzą w budach. Psi seniorzy nie są w stanie pokonywać stopni w okienkach na wybieg, utykają pod karmnikami, rozjeżdżają się na kafelkach"- alarmują.

Pytają co dalej i apelują o wsparcie i pisanie do władz Warszawy w tej sprawie. „Fajnie, że będzie kładka przez Wisłę, ale tu jest dramat zwierząt. Czy ktoś wreszcie to zauważy? Nowa geriatria jest już obiecywana psim seniorom od lat. Czy wreszcie cud się ziści?” - pytają.