Sex Shopy w Warszawie, które nadal cieszą się dużą popularnością. Oto najwyżej oceniane sklepy o tematyce erotycznej w stolicy

Światowy Dzień Gry Wstępnej to nietypowe święto obchodzone 9 listopada. Nie do końca wiadomo, od kiedy jest celebrowane i kto właściwie je zainicjował. Jedna z teorii mówi o tym, że ustanowiły je kobiety, dla których preludium do seksu miało szczególne znaczenie. Zdaniem seksuologów, to właśnie panie odczuwają pożądanie mniej instrumentalnie i są zdecydowanie bardziej zaangażowane w życie intymne niż panowie.

Celem gry wstępnej jest przede wszystkim pobudzenie zmysłów, ograniczenie zahamowania, a także nawiązanie silniejszej więzi pomiędzy zakochanymi. W wielu związkach jest to także okazja do podtrzymania namiętności i ponownego rozbudzenia wzajemnych uczuć.