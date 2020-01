Sinfonia Varsovia w wersji mini. Stworzyli makietę najnowocześniejszej sali koncertowej. Coraz bliżej do startu budowy

Pierwsza budowa już się rozpoczęła. Na ukończeniu jest model sali koncertowej w skali 1:10, który uwzględni nie tylko dokładny wygląd tego miejsca, ale także wszystkie 1860 miejsc dla publiczności. Mini Sinfonia Varsovia będzie wykorzystywana do badań akustycznych.

Projektanci wstawią do modelu 40 mikrofonów tak, by usłyszeć jak dźwięk będzie rozprzestrzeniał się po sali koncertowej. Na podstawie testów wprowadzone zostaną ostatnie poprawki do geometrii sali. O tym jak ważna jest akustyka przy obiektach o tej kubaturze doskonale wiedzą fani muzyki, którzy pojawiają się na koncertach organizowanych na Narodowym. Stadion wręcz „słynie” z niezbyt dobrej akustyki. Grochowska sala koncertowa zapewne nigdy nie będzie miała podobnych problemów.

[g]5045327[/g]

Jak ma wyglądać Sinfonia Varsovia?

W wizji Puchera budynki przy Grochowskiej otoczone byłyby półprzezroczystą membraną „unoszącą się” miejscami nawet 20 metrów nad ziemię. Nietypowy płot ma chronić teren przez zgiełkiem miasta, a zarazem być punktem widokowym – przewidziano możliwość wejścia na górę.