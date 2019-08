Smart Kids Planet - innowacyjne i interaktywne Centrum Mądrej Zabawy powstaje na PGE Narodowym

Nauka i zabawa mogą iść w parze. Naturalne pragnienie zdobywania wiedzy, odkrywania świata i gromadzenie doświadczeń postanowił wykorzystać twórca Smart Kids Planet. Centrum powstało z potrzeby taty, który szukał ciekawej i wartościowej zabawy dla swojego dziecka. Takiej, która pomoże mu zrozumieć współczesny świat i otworzy na to, co nieznane. Miejsca przygody, nieograniczonej wyobraźni, kosmicznych wrażeń i sportowych emocji.

Wiemy jak ważne dla rodziców jest to, aby wartościowo spędzać czas wolny z dziećmi, aby wspólne aktywności prowadziły także do zdobywania wiedzy, umiejętności cyfrowych, pobudzania wyobraźni, czy kreatywności. Dlatego tworzymy miejsce, które to umożliwia – mówi pomysłodawca i współwłaściciel Smart Kids Planet Adam Kowalczyk, tata Leona.