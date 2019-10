Smog, Warszawa. W stolicy powstanie kolejna stacja badająca poziom smogu. Ratusz ogłosił przetarg

Ratusz ogłosił przetarg na nową stację monitoringu jakości powietrza, która stanie przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Będzie to już piąte tego typu urządzenie w stolicy, które mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz tlenków azotu. Jakość powietrza w różnych dzielnicach miasta można sprawdzać w Warszawskim Indeksie Powietrza. - Wyświetlane są tam poziomy indeksu dla danej godziny oraz prognozy dla trzech pór dnia. Użytkownicy znajdą tam również zalecenia zdrowotne dla wrażliwych grup mieszkańców, m.in. osób z chorobami układu oddechowego bądź krążenia, seniorów czy dzieci z astmą - informuje ratusz.

Wymień kopciucha w zamian za 50 tys. złotych

Miasto walczy ze smogiem dzięki dotacjom na likwidacje tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych piecy na węgiel, którymi wciąż ogrzewa się wiele budynków w Warszawie.Najwięcej zyskać mogą właściciele domów wielorodzinnych. Za podłączenie się do sieci gazowej miasto oferuje im 80 tys. złotych dotacji zamiast obecnych 15 tys. Dodatkowo zwiększy się też kwota wsparcia na przyłączenie takiego domu do sieci ciepłowniczej - z 20 do 90 tys. złotych, oraz kwota dotacji na pompę ciepła z 40 na 100 tys. złotych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.