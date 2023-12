Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Przeciwnicy zmian domagają się referendum

Rada Warszawy głosami radnych KO przyjęła w czwartek uchwałę o Strefie Czystego Transportu (SCT), która od lipca 2024 r. ograniczy ruch samochodów w stolicy. - Przeciwnicy Strefy Czystego Transportu domagają się przeprowadzenia referendum. Zbierają podpisy pod wnioskiem w tej sprawie do władz Warszawy – powiedział Paweł Skwierawski z inicjatywy Stopkorkom. - Jesteśmy przeciwni decyzji Rady Warszawy wprowadzającej SCT. Jeżeli została ona wprowadzona przez Radę Warszawy, to może też zostać zlikwidowana przez radę – stwierdził Skwierawski.

Zapowiedział, że Stopkorkom zamierza zebrać pod wnioskiem o referendum przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy popisów. - Chcemy, aby było jasne, że odrzucenie go przez władze jest wyrazem jej arogancji - oznajmił. Wyjaśnił, że "jeśli z jakiś względów, np. pozyskania funduszów unijnych, trzeba wprowadzić SCT", to należy ją ograniczyć jedynie do administracyjnego obszaru Starego Miasta, a decyzję o jej wprowadzeniu poprzedzić referendum.