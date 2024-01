Studniówka na Mazowszu. Zatańczyli "Jezioro Łabędzie" w Radomiu. Wideo jest hitem sieci

Typowy wieczór studniówkowy zamienił się w niezapomniane show dzięki maturzystom z III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. W sobotę, 13 stycznia, w Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym, odbyła się jedna z najoryginalniejszych studniówek w regionie radomskim. Wieczór rozpoczęła przemowa dyrektora szkoły, Norberta Sałudy, który po serdecznym powitaniu gości, życzył uczniom powodzenia na zbliżających się egzaminach maturalnych.

- Za wami lata nauki, ale czeka was jeszcze ważny egzamin w życiu. Dla wszystkich matura będzie przepustką do dalszych kroków, także do nauki, ale i do życia zawodowego. Życzę wam odwagi w dążeniu do waszych wymarzonych celów. A dziś możecie bawić się odpowiedzialnie, bo wierzę, że na egzaminach zdacie wszyscy, a już dziś życzę wam jak najlepszych ocen – mówił dyrektor Norbert Sałuda.

Jednak największym zaskoczeniem wieczoru był nie tyle tradycyjny polonez, co niesamowite przedstawienie "Jezioro Łabędzie". Maturzystki i maturzyści przygotowywali się do występu pod okiem choreografa Michała Ankiewicza, właściciela studia tańca i agencji eventowej - Ankiewicz Performance Event & Dance. Brawa na sali nie miały końca, a sam występ na długo zapadnie w pamięci obecnych. Zobaczcie spektakularne wideo z niezwykłej studniówki na Mazowszu.