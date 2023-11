Tak zmieniał się największy dworzec w Warszawie. Wkrótce będzie najnowocześniejszy w Polsce. Jak wyglądała Warszawa Zachodnia?

Warszawa Zachodnia - jak długa jest historia stacji?

Infrastruktura kolejowa istnieje w tym rejonie od przełomie XIX i XX wieku. Początkowo była związana z ówczesną stacją towarową Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej położoną bardziej na wschód, później przekształconą w stację Warszawa Główna Osobowa. Dzisiejsza Warszawa Zachodnia to efekt budowy warszawskiej linii średnicowej w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1933 roku uruchomiono linię średnicową, a zelektryfikowano w 1936 roku. W tym samym roku świętowano otwarcie zelektryfikowanej linii warszawskiego węzła kolejowego łączącej Warszawę z Pruszkowem i Otwockiem. Możecie to wydarzenie znaleźć wśród zdjęć w galerii poniżej.

Po powstaniu linia została celowo zniszczona przez Niemców: wysadzono most, tunel, Dworzec Główny i wszystkie wiadukty i nasypy na Powiślu. Dworzec Zachodni był wykorzystywany do załadunku – do pociągów elektrycznych – warszawian wywożonych z opróżnianego miasta do obozu przejściowego utworzonego na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. Ruch na dworcu przywrócono w lutym 1945 roku krótko po wyzwoleniu stolicy 17 stycznia 1945. Z okresu powojennego jest jednak mało zdjęć, ponieważ dość długo stacje traktowano jako mało istotną.