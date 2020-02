Taras w parku Świętokrzyskim niemal gotowy. Sportowy obiekt już zainteresował wandali

- Taras w parku Świętokrzyskim to pierwsze z dwóch miejsc rekreacji dla wszystkich pokoleń przegłosowanych w budżecie obywatelskim w 2015 r. Drugą jest bardzo wyczekiwany Skwer Ratusz Arsenał, gdzie znajdą się atrakcje rolkowe, parkour i street workout[/i] - informuje fundacja Skwer Sportów Miejskich.

Taras w Parku Świętokrzyskim jest na ostatniej prostej przed otwarciem - poinformowała fundacja Skwer Sportów Miejskich, która w części doradzała przy projektowaniu i zainspirowała budowę skweru w sąsiedztwie Pałacu Kultury w Warszawie. Zaniedbany teren tuż przy stacji metro Świętokrzyska zmienił się nie do poznania. Znajdziemy tam boisko do piłki nożnej, stoliki do planszówek, skatepark i plac zabaw dla maluchów. Realizacja tej inwestycji pochłonęła ponad 1,5 mln zł. O sportowy skwer w centrum miasta walczyli lokalni aktywiści. Pomysł został przegłosowany w budżecie obywatelskim w 2015 r.

Ping-pong, planszówki i panna street football

Co mieszkańcy Warszawy znajdą na tarasie przy Świętokrzyskiej?- Atrakcje dla osób w każdym wieku: plac zabaw dla małych dzieci, mini boiska do piłki nożnej w formule panna street football, stoliki do gier planszowych oraz mały skatepark - informuje fundacja SSM. I dodaje, że projektantami tarasu jest Marcin Kwietowicz i Michał Sikorski, którzy zaproponowali rozpoczęcie rewitalizacji Parku Świętokrzyskiego od jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc, tuż przy stacji metro Świętokrzyska, z ikonicznym widokiem na PKiN i inne wieżowce.