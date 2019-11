The National, Warszawa 2019. Torwar pełen melancholii i histerii [ZDJĘCIA]

Nie zabrakło również wyczekiwanego przez fanów, bezpośredniego kontaktu z publicznością: spaceru wzdłuż płyty, po trybunach i wykonywania zdjęć w trakcie utworu smartfonem jednego z fanów. Wokalista pożyczył na chwilę telefon, by zrobić sobie selfie i obfotografować innych członków zespołu. Poza tym pozdrawiał polskich fanów próbując wymówić ich polskie imiona i dając im śpiewać do mikrofonu.

W Warszawie mogliśmy usłyszeć materiał z najnowszej płyty zespołu „I Am Easy To Find” (miała premierę 17 maja 2019 r.), ale nie zabrakło też hitów z poprzednich krążków, jak m.in. "Bloodbuzz Ohio", "Quiet Light", "Don't Swallow the Cap", "I Need My Girl".

Dokładna setlista: