Tramwaj do Wilanowa. Spacerowa i Goworka przejezdne jeszcze w tym roku. Kiedy będą gotowe kolejne fragmenty trasy tramwajowej?

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski podczas powrotu tramwajów na Puławską wyraził nadzieję, że uda się dojechać trasą nowego tramwaju do Błoń Wilanowskich na wiosnę przyszłego roku. Czy tak będzie? Nie udało nam się uzyskać potwierdzenia od przedstawicieli wykonawcy, firmy Budimex. Jak usłyszeliśmy na razie wykonawca nie chce wypowiadać się na temat tego kiedy możemy się spodziewać ostatecznego zakończenia prac.

Tramwaj do Wilanowa. Spacerowa i Goworka przejezdne jeszcze ...

Gotowy fragment na Gagarina poczeka

Na nasze pytanie kiedy będzie gotowy fragment trasy tramwajowej do Wilanowa na ulicy Spacerowej, Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex, odpowiada na razie tylko, że ulica Spacerowa i Goworka będą przejezdne w IV kwartale 2023 roku, prawdopodobnie w listopadzie tego roku. Z kolei 18 września ma zostać oddana dla mieszkańców do użytku ponownie ulica Sułkowicka. - Natomiast możemy też powiedzieć, że w najbliższym czasie zaczną się też prace torowe na skrzyżowaniu ulic Witosa i Sobieskiego - mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Mniej spektakularnie wygląda kwestia przejezdności kolejnych elementów trasy do Wilanowa. Jak potwierdza Dutkiewicz na ukończeniu są już prace prowadzone przez konsorcjum firm – Inżynieria Rzeszów i Balzola na Gagarina, ale czy ten odcinek będzie musiał poczekać? - Nie mogę jednoznacznie zadeklarować, że uda się uruchomić przejazd Spacerową do Gagarina do końca roku albo na początku przyszłego roku. Doświadczenie pokazuje, że na budowie mieliśmy już różne przygody, więc musimy być ostrożni z deklaracjami - tłumaczy. Wykonawca również nie chce na razie składać deklaracji.