Ulica Waliców na Woli. Deweloper zbudował drogę. Od trzech lat stoi zamknięta

Deweloper, który zbudował wieżę Mennica Legacy Tower, zdecydował się też na „przebicie” ul. Waliców do ul. Prostej. W ten sposób powstać miało nowe połączenie, alternatywne dla przejazdu ul. Żelazną. Droga miała służyć głównie do obsługi biurowca, ale także na potrzeby okolicznych mieszkańców. Wraz z jezdną zaplanowano chodnik oraz trasę dla rowerów. W sumie inwestycja ma długość ok. 140 metrów.

Asfalt wylano, chodnik ułożono, a drogę... zostawiono zamkniętą. Było to jesienią 2020 roku. Wtedy wydawało się, że już za chwilę ulica zostanie oddana do użytku. Tak się nie stało do dziś. Odcinek ul. Waliców od trzech lat stoi i czeka na lepsze czasy. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle one nastąpią.