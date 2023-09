W Wawrze rozbudują sieć wodociągową i kanalizacyjną. "To zachęta dla mieszkańców, by rezygnowali z szamb"

Inwestycja pozwoli na uruchomienie odbioru ścieków z ponad stu posesji położonych przy już wybudowanych kanałach.

Budowa przepompowni i kanałów w ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński i Strzygłowskiej to strategiczny element w rozwoju sieci na terenie Wawra. Umożliwi bowiem dalszą rozbudowę i funkcjonowanie systemu kanalizacji na obszarze ok. 750 ha osiedli Nadwiśle, Radość czy Miedzeszyn. To teren, na którym mieszka obecnie ok. 18 tys. osób, a w ciągu najbliższych 10 lat może się tu pojawić kolejnych kilka tysięcy mieszkań - podkreślił rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.