Warszawa Gdańska będzie rozbudowana? Oferty w przetargu powyżej budżetu. Wciąż nie ma decyzji kolejarzy

Siedem ofert, ale powyżej budżetu

Jak ogłosiła firma PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A., powstanie dodatkowe, prawie 100-metrowe, nowe przejście podziemne po zachodniej stronie stacji Warszawa Gdańska (w kierunku ul. Kłopot). Obiekt o szerokości ok. dziesięciu metrów ma rozładować obecne potoki kierujące się do przejść podziemnych i blokujących perony na stacji. W planach jest zamontowanie dla podróżnych nowych zadaszeń na wszystkich peronach. Długie wiaty - znane m.in. z linii obwodowej - mają chronić pasażerów przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi podczas oczekiwania na pociąg.

Co z decyzją?

Rozstrzał jest zatem ogromny. Najdroższa oferta jest warta dwa razy więcej niż najniższa (ponad 100 mln zł), a mimo to najtańsza nieznacznie przekroczyła budżet inwestora. Jedynym kryterium w ogłoszonym przetargu jest cena. Na razie PKP PLK nie ogłosiło jeszcze decyzji. To najprawdopodobniej oznacza, że czynione są zabiegi by powiększyć budżet na przebudowę stacji i podpisać umowę z wykonawcą. Jeśli to się nie uda postępowanie będzie trzeba powtórzyć.