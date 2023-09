Warszawa stolicą rolkarzy. Przed nami dwa duże przejazdy. Mieszkańcy musza uzbroić się w cierpliwość

Do pokonania będą mieli 23 kilometry do Mauzoleum w Pęcicach. Z Warszawy wyjadą ulicami: Drawską, Śmigłowca, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Chrobrego, Ryżową, Dzieci Warszawy, Kościuszki, Cierlicką, Lalki, Jagiełły i Warszawską do granic miasta. Dotrą tam około godziny 13, a do mety rajdu w Pęcicach około godz. 14.30.

"Oba przejazdy będzie zabezpieczać policja. Na ulicach, którymi poruszać się będą rolkarze i wrotkarze, mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu oraz zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej" - poinformował stołeczny ratusz.

PAP