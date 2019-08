Warszawa: Wojsko wybuduje alternatywny rurociąg na Wiśle. Popłyną nim ścieki do oczyszczalni Czajka

Ponad 6 milionów zł na remont 10-letniego bloku socjalnego

Piaskowa 9 to adres bloku komunalnego powstałego w 2009 roku. Zeszłego lata inspektor budowlany nakazał pilnego remontu budynku. Niecałe 10 lat po oddaniu inwestycji do użytku, blok był w rozsypce. Dzielnica musiała wykwaterować stamtąd 145 rodzin. Teraz przystąpi do kolejnego et...