Warszawski Festiwal Piwa. Na Legii znów będzie święto miłośników piwa. Ponad tysiąc różnych piw do spróbowania

- Nareszcie wracamy – mówił nam Paweł Leszczyński, współorganizator Warszawskiego Festiwalu Piwa. Kolejne wydanie święta piw kraftowych odbędzie się 7-9 października na Stadionie Legii. Dwunasta edycja była już niemal gotowa w zeszłym roku, ale festiwal – z powodu pandemii – musiał zostać odwołany. Tym razem wszyscy liczą, że się odbędzie. - Browary przyznają nam, że jest to dla nich najważniejsza impreza w roku. Przyjeżdżają tutaj nie tylko po to, żeby się spotkać ze znajomymi, ale także by się pochwalić tym, co mają – dodaje Leszczyński.

Na festiwalu zaprezentuje się ponad 60 browarów. W sumie spróbować będzie można około tysiąca różnych piw, w tym ponad setkę przygotowanych specjalnie z myślą o festiwalu. Wybór będzie tak duży, że organizatorzy zapewnili Piwnych Przewodników. To osoby, które wskażą gdzie należy szukać pewnych smaków oraz podpowiedzą, jakiego warto spróbować.