Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Warszawa, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Festiwal Dmuchańców na warszawskich Bielanach. To największa tego typu impreza w Polsce Na warszawskich Bielanach trwa Festiwal Dmuchańców. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych. Nic dziwnego - organizatorzy przygotowali dla nich potężną ilość atrakcji. Wśród nich m.in. dmuchane zamki, zjeźdżalnie oraz tor przeszkód. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację. 📢 Wystawa Tulipanów 2024. Tutaj można poczuć zbliżającą się wiosnę. Ponad 100 kolorowych odmian kwiatów przyciągnęło tłumy do Wilanowa Jesteście gotowi na niezapomnianą podróż do świata kolorów, zapachów i piękna, które zapiera dech w piersiach? Już dziś czeka na Was XIV Wystawa Tulipanów w Wilanowie! Właśnie trwa wydarzenie, które od czternastu lat przyciąga miłośników kwiatów, szukających nie tylko pięknych kwiatowych kompozycji, ale także inspiracji i wiedzy. Tu każdy tulipan opowiada inną historię.

📢 Targi dla Zwierzaków w Galerii Północnej. Co znajdziemy tu dla naszych czworonogów? Przez całą sobotę od 10:00 do 22:00 w Galerii Północnej odbywają się Targi dla Zwierzaków. Wydarzenie dedykowane wszystkim czworonożnym przyjaciołom, a przede wszystkim psom i kotom. To okazja, aby odkryć niszowe marki, polskie produkty oraz zagraniczne perełki, które na co dzień trudno znaleźć w dużych sklepach.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strzały w centrum Warszawy. Wybite szyby w autobusach. Na miejscu pracuje policja W sobotę 16 marca w centrum Warszawy doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Policjanci otrzymali zgłoszenie o strzałach oddanych w kierunku autobusów poruszających się ulicą Marszałkowską. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Ze wstępnych doniesień wynika, że uszkodzonych zostało pięć pojazdów, w których podróżowali pasażerowie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

📢 XII Bieg Na Szczyt Rondo 1. Za nami kolejna edycja niezwykłego wydarzenia. Prawie 600 biegaczy postanowiło pokonać 38 pięter biurowca Za nami dwunasta edycja kultowego Biegu Na Szczyt Rondo 1. Charytatywna akcja jak zwykle cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. Podczas tegorocznej odsłony z opłat startowych zebrano ponad 41 tys. złotych, które zostaną przekazane podopiecznym SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Tragiczny wypadek pod Warszawą. Motocyklista zginął na miejscu po zderzeniu z bmw. Kierująca autem była pijana. 26-latka stanie przed sądem W maju ubiegłego roku, w Skrzeszewie na Mazowszu, na drodze wojewódzkiej nr 632, doszło do tragicznego wypadku. Kierująca samochodem marki BMW 26-latka, skręcając w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. 47-letni mężczyzna odbił się od jej auta, a następnie od jadącego za nim opla. Pomimo reanimacji, nie udało się go uratować. Okazało się, że kobieta była pijana. Teraz zasiądzie na ławie oskarżonych.

📢 Co robić w Warszawie 15-17 marca 2024? To będzie weekend pełen imprez i atrakcji. Sprawdźcie najciekawsze wydarzenia weekendu Imprezy w Warszawie 15-17 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 15-17 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd. 📢 Śmiertelny wypadek na linii metra M2 w Warszawie. Są ogromne utrudnienia. Pięć stacji wyłączonych z użytku Na stacji drugiej linii metra Rondo ONZ doszło do nieszczęśliwego wypadku. W związku ze zdarzeniem pojawiły się spore utrudnienia. Obecnie pięć stacji jest wyłączonych z użytku. Jak przekazał Warszawski Transportu Publiczny, trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej na odcinku objętym zakłóceniem.

📢 Z Karczewa przez Józefów na warszawski Ursynów. Rusza nowe połączenie. W planach także ekspresowy autobus z Otwocka W ciągu najbliższych dni ma wystartować nowe połączenie pomiędzy Karczewem i Józefowem, a Ursynowem. Pojazdy niskopodłogowe będą wykonywać łącznie 40 kursów dziennie. Bilety na przejazd mają kosztować 5 złotych. W planach jest także utworzenie ekspresowej linii autobusowej, za sprawą której, pasażerowie dotrą z Otwocka do stacji metra Imielin w zaledwie pół godziny. 📢 Nauczyciel płakał, jak poprawiał. Śmieszne perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek Czy jesteś gotowy na dawkę śmiechu prosto ze szkolnych ławek? Radość, jaką dostarczają zabawne sytuacje podczas szkolnych testów jest niezapomniana. Zobacz, jak uczniowie zaskakują nawet najbardziej doświadczonych nauczycieli swoimi kreatywnymi odpowiedziami i nieoczekiwanymi literówkami. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Protest mieszkańców na warszawskiej Woli przeciwko zabudowie rejonu Mirowa. Boją się patodeweloperki Na nieco ponad trzy tygodnie przed wyborami samorządowymi mieszkańcy i lokalni aktywiści protestowali na Woli przeciwko, jak sami mówią, patodeweloperce. Sprawa dotyczy zabudowy terenu między blokami Twarda 54, Twarda 56a, Sienna 83 i ul. Żelazną. Mieszkańcy obawiają się utraty dostępu do światła i terenów zielonych. Skarżą się też, że od 20 lat nie mogą się doczekać planu zagospodarowania miejscowego dla tej okolicy. 📢 Najtańsze mieszkania w Warszawie i okolicach. Najkorzystniejsze licytacje komornicze. Kup własne "M" za grosze Najciekawsze licytacje mieszkań w Warszawie i okolicach. Komornicy opublikowali najnowsze oferty, dzięki którym można upolować atrakcyjne nieruchomości za mniejsze pieniądze. Wybraliśmy 10 najciekawszych licytacji, które odbędą się w najbliższych tygodniach w województwie mazowieckim. Kliknijcie w zdjęcie, aby sprawdzić szczegóły i ceny.

📢 Muzeum Osiedla Praga II otwarte. To pierwsze tego typu miejsce w Warszawie. "Stworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców" Przy placu Hallera na warszawskiej Pradze-Północ powstało muzeum poświęcone historii osiedla Praga II. To społeczna inicjatywa, której celem jest zachowanie pamięci o początkach osiedla i codzienności mieszkańców. W placówce zobaczymy m.in. zdjęcia, historyczne plany i dokumenty. Twórcy zgromadzili też wiele eksponatów z czasów budowy osiedla. Otwarcie obiektu miało miejsce w czwartek 14 marca. Pomysłodawcą tego wyjątkowego miejsca jest Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga-Północ. 📢 Trasa S7 na północ od Warszawy. Trzy odcinki będą gotowe w 2025. Co z domknięciem trasy do stolicy? Jak przebiegają prace na budowie trasy S7 z Warszawy do Trójmiasta? Sprawdzamy postęp prac i przyglądamy się harmonogramom. Na rozpoczęcie budowy wciąż oczekuje jeden z odcinków. Obecnie kontrakty podpisane są na nieco ponad 43 kilometry trasy od Płońska do Kiełpina. W przygotowaniu pozostaje jednak wciąż odcinek, który doprowadzi trasę do samej stolicy.

📢 Nietypowa akcja na Dworcu Centralnym w Warszawie. Blisko 40 osób "zastygło" w bezruchu Na Dworcu Centralnym w Warszawie odbył się nietypowy happening, którego celem było zwrócenie uwagi na problemy podopiecznych domów dziecka, wchodzących w dorosłe życie. W akcji organizowanej przez Fundację ERBUD, udział wzięło blisko 40 osób. W samo południe, zastygły one w bezruchu na równe 18 minut. - To liczba symbolizująca pełnoletność. Dworzec Centralny był natomiast symbolem wyruszenia w drogę - tłumaczą pomysłodawcy przedsięwzięcia. 📢 Festiwal Dmuchańców już w ten weekend na warszawskich Bielanach. To spełnienie marzeń najmłodszych Festiwal Dmuchańców już w najbliższy weekend. Na największą tego typu imprezę w Polsce organizatorzy zapraszają już 16 i 17 marca 2024 na warszawskie Bielany. Kompleks Sportowym CRS Bielany zamieni się w wielki dmuchany plac zabaw. Będą dmuchane zjeżdżalnie, zamki, tory przeszkód. A to dopiero początek atrakcji! To jedyne takie wydarzenie w Warszawie, które wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka i rodzica.

📢 Muzeum Czekolady w Warszawie. Wedel otwiera w stolicy wyjątkowe miejsce. Niezwykły budynek jest już prawie gotowy Przy budynku fabryki E.Wedel w Warszawie powstaje unikatowe miejsce. Mowa o Muzeum Czekolady, które turyści będą mogli odwiedzić już tej jesieni. Przeniesie się tam również część produkcji. Jak zapowiadają twórcy obiektu, będzie to jedyna taka przestrzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele słodkiej wizytówki miasta stoi Robert Zydel, który przez ostatnie trzy lata kierował Państwowym Muzeum Etnograficznym. 📢 Parada Równości 2024. Ulicami Warszawy po raz kolejny przejdzie tęczowy marsz. Poznaliśmy datę i pierwsze szczegóły wydarzenia Parada Równości 2024 w Warszawie. W czerwcu ulice stolicy znów wypełnią się tęczowymi flagami. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony Parady Równości. Organizatorzy największego święta społeczności LGBTQ+ właśnie ujawnili pierwsze szczegóły wydarzenia. Wynika z nich m.in., że imprezie towarzyszyć będzie Miasteczko Równości, a celebracja będzie trwała cały dzień.

📢 Pogrzeb Lizy, ofiary brutalnego gwałtu w centrum Warszawy. 25-latka spoczęła na Cmentarzu Północnym W czwartek, 14 marca na Cmentarzu Północnym w Warszawie odbył się pogrzeb 25-letniej Lizy z Białorusi. Kobieta zmarła po brutalnym gwałcie w centrum Warszawy. W uroczystościach wzięli udział m.in. brat i partner zmarłej.

