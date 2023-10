Wybory parlamentarne 2023. Ogromne kolejki w urzędach. Mieszkańcy Warszawy masowo dopisują się do list wyborców Michał Mieszko Skorupka

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród naszych rodaków. Świadczy o tym m.in. ilość pobranych zaświadczeń, umożliwiających głosowanie poza miejscem zameldowania oraz wniosków o dopisanie się do list w danym mieście. W samej Warszawy tych pierwszych wydano już 24 tysiące, a drugich przyjęto 58 tys. Chociaż formalności związane z głosowaniem można załatwić w sieci, wiele osób zdecydowało się na tradycyjną drogę. W związku z tym, w stołecznych urzędach codziennie możemy zaobserwować liczne kolejki. W poniższym tekście podpowiadamy, jak dopisać się do listy warszawskich wyborców, nie mając meldunku w mieście oraz co zrobić, by móc zagłosować w przypadku, gdy 15 października będziemy poza terenem stolicy.