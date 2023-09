Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Chmielnej. Miasto musi dołożyć milion złotych. Kiedy deptak będzie gotowy?

Miasto dokonało wyboru wykonawcy przebudowy ulicy Chmielnej w powtórzonym postępowaniu przetargowym. Najwięcej punktów otrzymała oferta konsorcjum film Balzola oraz PHU Brukstar. Już teraz jednak wiadomo, że wykracza ona nieznacznie poza budżet. Pytanie także kiedy będzie gotowy deptak w nowej odsłonie, w związku z przesuwającym się podpisaniem umowy na wykonanie dzieła.

Wybrano wykonawcę ulicy Chmielnej

Wyniki przetargu na przebudowę ulicy Chmielnej, na odcinku od ulicy Nowy Świat - do Pasażu Wiecha, w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, ogłosił 15 września Zarząd Terenów Publicznych. Do postępowania stanęły te same firmy, co podczas pierwszej próby wyłonienia wykonawcy. Ostatecznie zdecydowano, że najkorzystniejsza jest propozycja konsorcjum firm BALZOLA oraz PHU Brukstar - chociaż i tak lekko przekracza przewidziany na ten cel budżet. Poniżej przedstawiamy wszystkie oferty: ROKOM - 30,9 mln zł (69,95 pkt),

STRABAG 31,2 mln zł (69,31 pkt),

konsorcjum firmBALZOLA oraz PHU Brukstar - 21,6 mln zł (100,00 pkt).

Miasto chciało, żeby wyremontowanie deptaku kosztowało maksymalnie 20,5 miliona złotych. To oznacza, że miejscy radni będą musieli przegłosować dofinansowanie zmian w centrum. Niezbędne jest przekazanie na ten cel nieco ponad miliona złotych. Wcześniej wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Brackiej. T zadanie zrealizuje z kolei firma Adrog za 4,6 mln złotych - przewidziany budżet to 4,5 mln zł, co oznacza także konieczność nieznacznego "dorzucenia" środków przed Radę Warszawy. Firma Balzola obecnie realizuje budowę tramwaju na ulicy Gagarina, w przeszłości zmieniała też okolice Ronda Dmowskiego.

Kiedy Chmielna będzie gotowa?

Gdy w maju przymierzano się do pierwszego postępowania przetargowego to szacowano, że zwycięzca powinien zostać ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Ratusz przewidywał, że prace budowlane ruszą około miesiąc po wyłonieniu wykonawcy, czyli wraz z początkiem września, a wszystkie prace remontowe powinny się zakończyć do 31 maja 2024 r. Teraz już wiemy, że wszystko może przesunąć się o około 1-2 miesiące. To oznacza, że w wariancie optymistycznym nowa ulica Chmielna powinna być do dyspozycji mieszkańców na wakacje, ale możliwe, że prace będą trwać jeszcze w lipcu i sierpniu przyszłego roku.

W końcu będzie czysto

Prezydent Warszawy liczy na współpracę w zakresie utrzymania efektów remontu i ochronę okolicy przed ponowną dewastacją przez m.in. grafficiarzy. Łącznie na ul. Chmielnej znajduje się 36 budynków. Tylko jeden z nich stanowi własność Miasta (Chmielna 15) i tylko wobec niego może ono samodzielnie działać przeciw graffiti. W pozostałych przypadkach potrzeba wspólnego działania – wraz z władzami dzielnicy. Problem z bałaganem na chmielnej opisywaliśmy w tekście poniżej. Ulica według mieszkańców ulega znacznej degradacji, poza gastronomią wynoszą się z niej lokale, a także z powodu licznych imprez jest niezwykle brudno.