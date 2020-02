Wypadki, Warszawa. Stołeczna policja podsumowała 2019 rok. Gdzie było najwięcej wypadków?

Komenda Stołeczna Policji opublikowała raport, w którym podsumowała 2019 rok pod kątem bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. Wnioski są optymistyczne. Doszło do mniejszej liczby wypadków, a co najważniejsze mniej osób zostało rannych i zabitych. Wciąż jednak statystyki są zatrważające.

Ogólnie rzecz biorąc miniony rok był bezpieczniejszy od poprzedniego. Mimo to statystyki wciąż mogą szokować. Na ulicach Warszawy wciąż dochodzi do bardzo wielu wypadków.

Podsumowanie 2019 roku:

929 wypadków (mniej o 173 niż w 2018 roku)

35 osób zabitych (o 8 mniej)

1067 osób rannych (o 187 mniej)

Najniebezpieczniejsze miesiące

Z danych policji wynika, że najniebezpieczniejszym miesiącem 2019 roku był wrzesień. Doszło wtedy do 109 wypadków, w których zginęło 5 osób, 122 zostały ranne. Na drugim biegunie znalazł się luty, kiedy doszło do 41 wypadków. Wtedy jednak również śmierci poniosło 5 osób. Ranne zostały 43.

Dni tygodnia

Do największej liczby wypadków dochodziło we wtorki (152). Na drugim miejscu jest poniedziałek (151), który jest "liderem" jeśli chodzi o ofiary śmiertelne (8). Liczba wypadków od poniedziałku do piątku utrzymywała się na zbliżonym poziomie, w weekend było ich zauważalnie mniej.

