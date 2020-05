Wyszło słońce, zniknął wirus. Pod Warszawą jak na All Inclusive w Egipcie. Tak wyglądał pierwszy weekend po otwarciu hoteli

Bez maseczek, rękawiczek czy mandatów. Rząd otworzył hotele, a warszawiacy ruszyli na weekendowy wypoczynek pod miasto. Ośrodki, które wznowiły działalność pękały w szwach. "Turyści" nie stosowali się do zaleceń ministra zdrowia, ale chociaż na kilkadziesiąt godzin mogli zapomnieć o wirusie. Musieli przy tym sporo nakłamać, ale promienie słoneczne były ukojeniem dla ewentualnych wyrzutów sumienia. Jak w tym roku będą wyglądały wakacje mieszkańców stolicy?

Wyszło słońce, zniknął wirus Drugi etap odmrażania gospodarki pozwolił na otwarcie hoteli. Rząd ogłosił to przed majówką, ale z obiektów noclegowych faktycznie można korzystać dopiero od tygodnia. Za nami pierwszy weekend na nowych zasadach. Sprawdziliśmy, jak bardzo warszawiacy stęsknili się za wakacjami i odpoczynkiem poza domem. Dwa prężnie działające porty lotnicze w Warszawie sprawiły, że wsiadanie w samolot stało się czymś naturalnym. Niektórzy zrobili sobie hobby z taniego podróżowania po Europie. Inni z dumą na mapie zakreślali kontynenty i kraje, które udało im się odwiedzić. O powrocie do dalekich podróży na razie można zapomnieć. Przyszedł czas na ekspolrację lokalnych perełek turystycznych, a pierwsze ciepłe majowe dni pokazały, że chętnych na taką formę turystyki nie brakuje. Celem naszej podróży była podwarszawska miejscowość, która w każdy weekend z mocno dodatnią temperaturą może liczyć na spory ruch. Celowaliśmy w obiekt z prywatną plażą, żeby poczuć namiastkę luksusu. Na popularnych serwisach rezerwacyjnych widać, że jeszcze nie wszyscy wróćili do biznesu. Oferta nie była zbyt duża, więc dla pewności, skontaktowaliśmy się z obiektem, potwierdzając, czy faktycznie ośrodek przyjmuje już gości. Poprosiliśmy o domek dla dwóch małżeństw.

- Oczywiście, możemy zrobić rezerwację. Czy są państwo z jednego gospodarstwa domowego? Jeśli nie, trzeba będzie zająć dwa osobne domki - słyszymy na recepcji obiektu. Tutaj mijamy się z prawdą po raz pierwszy. Deklarujemy, że żyjemy ze znajomymi w komunie i razem spędzamy kwarantannę. Nawet jeśli się nie uda i na miejscu nasze kłamstwo wyjdzie na jaw, to chcemy brnąć w to dalej. Jesteśmy spragnieni wakacji oraz zwyczajnie ciekawi nowego procesu.

Na miejscu zjawiamy się w sobotę tuż przed południem. Spodziewamy się, że nie będzie tłumów, chociaż z każdym przejechanym kilometrem i liczbą mijanych osób weryfikujemy nasze oczekiwania. Docieramy do celu i już widzimy, że nie tylko my tęskniliśmy za wakacjami. Na parkingu zajmujemy ostatnie wolne miejsce. Idziemy na recepcję się zameldować. Jesteśmy ciekawi, czy kwestia naszego wspólnego mieszkania będzie weryfikowana, ale nikt nie zadawał pytań. Dostaliśmy po prostu klucz do domku. Nie proszono nas nawet o dokument tożsamości.

- Na terenie obiektu poruszamy się w maseczkach, przy samych domkach można je zdejmować - słyszymy. Pierwsze kroki po przekroczeniu bram ośrodka szybko pokazują, że to tylko teoria. Maseczek nie nosi nikt. Turyści cieszą się słońcem i próbują zapomnieć, że ostatnie tygodnie spędzali zamknięci w czterech ścianach. Po obiekcie chodzą pracownicy, ale nikt nie zwraca uwagi na łamanie zasad. - Oni nas rozumieją. Nie przyjechaliśmy tutaj, żeby się opalać w maseczkach. Wiedzą, że jak będą się czepiać, to nikt tutaj nie wróci - mówi spotkany na plaży mężczyzna, który przyjechał z rodziną na kilka dni. To prawda. Hotelarze czekali na zielone światło od rządu i już widać, że nie będą narzekać na brak pracy. W naszym obiekcie większość domków jest wynajęta. Mamy do dyspozycji prywatną plażę, na której nikt nie pojawia się w maseczce, ale zachowuje odstępy. Nikomu nie przeszkadzają biegające i szczekające psy, dzieci kłócące się o pistolety na wodę czy grupki spożywające alkohol. Załoga obsługująca rowery wodne, kajaki i motorówki rozpoczyna pracę w maseczkach. Szybko się jednak orientuje, że nikt nie będzie miał do nich pretensji, jeśli je zdejmą i z czasem wędrują do kieszeni.

Wieczorem przed każdym domkiem płonie grill, gra muzyka i leje się alkohol. W jednym z domków odbywa się wieczór panieński. Uczestniczki także deklarowały, że żyją w jednym gospodarstwie domowym. W domu obok ludzie tańczą na stołach i bawią się do popularnych rytmów. Czuć, jak bardzo jesteśmy spragnieni beztroskiej zabawy i odpoczynku od rytmu życia wyznaczanego przez napływające z każdej strony wiadomości o wirusie.

