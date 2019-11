XIV Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje 2019: Wiech, Bareja i Kondratiuk. "Bohaterem wydarzenia będzie warszawskie poczucie humoru"

Większość wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu jest bezpłatna, jednak aby wziąć w nich udział, należy się wcześniej zarejestrować na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Bilety na wydarzenia płatne można kupić tutaj lub za pośrednictwem eventim.pl

- Na ogół chętnych jest dużo więcej niż miejsc, dlatego z rejestracją warto się pospieszyć - uprzedza Dariusz Gawin - Szczególną gratką w tym roku jest dancing w oprawie nawiązującej do "Misia" Barei. Kto pierwszy, ten lepszy.

Festiwal Niewinni Czarodzieje będzie odbywał się w dniach 14-24 listopada. Pełny harmonogram oraz lokalizacje poszczególnych wydarzeń znajdziecie na stronie 1994.pl oraz na fanpage'u Festiwal Warszawski "Niewinni Czarodzieje" na Facebooku.

- To festiwal dla wszystkich. Jeśli łapiesz to poczucie humoru, jeśli umiesz nawiązać taką rozmowę z ludźmi, jaką prowadził Bareja, to jesteś nasz! Dlatego festiwal jest i dla miejscowych, i dla przyjezdnych. Dla wszystkich, którzy kochają Warszawę - zachęca do udziału Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.