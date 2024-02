Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Warszawa, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przegląd tygodnia: Warszawa, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Imprezy w Warszawie 9, 10, 11 lutego 2024 roku. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 9 do 11 lutego 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

To miała być ikona Warszawy. Wieżowiec dla jednych miał wyglądać jak lilia, dla innych jak kukurydza. Co ważne, wymyśliła go najwybitniejsza ówczesna architektka na świecie. Lilium Tower miał stanąć naprzeciw Dworca Centralnego i być najwyższym budynkiem w Polsce. I miał już nawet zgodę na budowę. Dlaczego się nie udało?