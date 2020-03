Zakaz podchodzenia do kierowcy. Strefa wydzielona w autobusach. ZTM wprowadza dodatkowe zabezpieczenia przed koronawirusem

Od czwartku w niektórych autobusach warszawskiej komunikacji miejskiej pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia. Taśmą odgrodzono przestrzeń tuż przy kabinach kierowcy. - Specjalne strefy są wprowadzane w autobusach, które nie mają szczelnej kabiny kierowcy (tzw. kabiny półotwarte). Zdecydowaliśmy, że tę część trzeba oddzielić taśmą we wnętrzu pojazdu. Kierownicy, w takich pojazdach, nie otwierają również pierwszych drzwi - mówi nam Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Wszystko to z obawy przed zakażeniem koronawirusem. Miejskie Zakłady Autobusowe chcą przede wszystkim chronić swoich pracowników, którzy na co dzień stykają się z setkami pasażerów. W związku z tym zapewniają albo izolowane kabiny, a jeśli jest to niemożliwe - np. w pojazdach starszego typu - strefę około metra, bez dostępu pasażerów. - Wszystkie autobusy posiadające tzw. „Półkabiny” będą w ten sposób wydzielane od pasażerów. Bardzo się cieszę, że dostrzegli problem również i w naszej pracy. Jesteśmy w tzw. grupie podwyższonego ryzyka - komentuje autor bloga Okiem Warszawskiego Kierowcy.