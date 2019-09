Zmiany na moście Gdańskim. Zdemontują drewniane elementy torowiska. "Stanowią potencjalne zagrożenie"

Czy palna nawierzchnia powinna zostać wymieniona? Z odpowiedzi na pismo radnego wynika, że ten temat w gabinetach Tramwajów Warszawskich od pewnego czasu jest już omawiany. Z informacji przekazanych radnemu przez Zarząd Dróg Miejskich dowiadujemy się, że początkowo pod uwagę brane były elementy stalowe, których użycie okazało się niemożliwe. A to ze względu na to, że przekraczałyby dopuszczalne limity obciążeń. - Wymiana nawierzchni wymagałaby użycia materiałów lekkich np. tworzyw sztucznych oraz odciążenie konstrukcji obiektu (...) poprzez zastąpienie elementów stalowych elementami z tworzywa sztucznego. Koszt realizacji przekroczyłby zaplanowany budżet, jaki Tramwaje Warszawskie miały przeznaczyć na realizację zadania- wyjaśnia ZDM.

W dolnej części Mostu Gdańskiego w poprzek torowiska tramwajowego ułożone są drewniane deski. Mając w pamięci pożar Mostu Łazienkowskiego sprzed kilku lat, zwracam się z pytaniem, czy to właściwe, aby nawierzchnia mostu była wyłożona drewnianymi deskami - pisze Krawczak.

Potencjalne zagrożenie pożarowe

Okazuje się, że Tramwaje Warszawskie planują kolejne podejście do przebudowy nawierzchni torowiska. Tym razem już z odpowiednim budżetem. Spółka podkreśla, że dotychczasowa konstrukcja w żaden sposób nie koliduje z przepisami bezpieczeństwa. Mimo to może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe. W związku z tym zlecono już projekt modernizacji podłoża torów. - Aktualnie trwają prace projektowe i zgodnie z umową powinny się zakończyć do 24.03.2020 - ujawniają w odpowiedzi. Docelowo zaprojektowana konstrukcja torowiska będzie niepalna. Drewniane wypełnienie mostu zastąpi stal.